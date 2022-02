Borgo 4.0: a Lioni incontro con Scudieri, Cianciulli, Piero De Luca e Bonavitacola

Sabato 19 febbraio 2022, alle ore 09:30, presso il Multisala Cinema Nuovo di Lioni, si terrà il convegno “Il ruolo degli istituti professionali e tecnici nel Pnrr – Lioni e il Borgo 4.0”. L’incontro è organizzato dal Comune di Lioni in collaborazione con l’istituto superiore “Vanvitelli”.

Dopo l’introduzione della delegata comunale Borgo 4.0 Anna D’Amelio e i saluti della dirigente scolastica Marilena Viggiano, del sindaco Yuri Gioino e del presidente della Provincia di Avellino Rino Buonopane, interverranno: Giovanni Fabozzi (ANFIA – coordinatore piattaforma logistica Borgo 4.0), Vittorio Nicolosi (dipartimento di Ingegneria dell’impresa – Università Tor Vergata), Guido Cianciulli (ad Acca Software), Sabrina Capasso (vice capo gabinetto ministero dell’Istruzione), Armida Filippelli (assessore regionale alla Formazione professionale), Paolo Scudieri (presidente Anfia) e Rosetta D’Amelio (delegata regionale alle Pari opportunità). Coordina Amato Verderosa (delegato comunale Pubblica Istruzione). Conclusioni affidate all’on. Piero De Luca, componente della commissione parlamentare Politiche Ue) e Fulvio Bonavitacola (vicepresidente della Regione Campania).

“C’è grande aspettativa, non soltanto in Irpinia, nei confronti del nostro progetto Borgo 4.0, recentemente presentato all’Esposizione Universale di Dubai – dichiara il sindaco di Lioni Yuri Gioino -. Proprio per questo, e in considerazione dell’imminente avvio dei cantieri, abbiamo ritenuto utile organizzare una giornata di informazione per gli studenti degli indirizzi tecnici e professionali. L’obiettivo è far comprendere loro che Borgo 4.0 e le risorse del Pnrr possono rappresentare una straordinaria occasione di crescita del territorio, ma servono impegno e una preparazione adeguata e al passo con i tempi”.

Borgo 4.0 è un progetto di mobilità sostenibile nato dal lavoro sinergico della direzione Generale Ricerca della Regione Campania con ANFIA – Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica, tra le maggiori associazioni di categoria della filiera automotive italiana, università e Comune di Lioni.