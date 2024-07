Bonito, emergenza idrica: da domani la disponibilità dell’autocisterna

La Società Alto Calore S.p.a. ha comunicato che a causa della diminuzione della disponibilità di risorsa idrica, in uno alle alte temperature e alla vetustà della rete di distribuzione, per fronteggiare i notevoli consumi richiesti, provvederà ad effettuare chiusure notturne, dalle ore 22.00 alle ore 6.00 del giorno successivo. Per i motivi di cui sopra, potrebbero verificarsi disfunzioni alle zone alte dei centri abitati e a quelle rurali, con possibile mancata erogazione anche nelle ore diurne.

Considerato che effettivamente, anche a causa di usi impropri dell’acqua, si sta sempre più spesso verificando la mancata erogazione anche nelle ore diurne. Il sig. Antonio D’Oro, nella qualità di legale rappresentate della Società La Generale Autotrasporti Sri ha comunicato la propria volontà di mettere a disposizione della cittadinanza la Cisterna di sua proprietà, fornita di acqua potabile, il cui uso è certificato da documentazione in possesso dell’Impresa, avvisando la cittadinanza che a partire da sabato 13 luglio 2024, dalle ore 10,00 e tutte le volte che ci sarà la disponibilità l’autocisterna sarà posizionata presso il Piazzale del Campo Sportivo Comunale, in zona accessibile nei pressi dell’entrata dell’impianto a disposizione di tutti i cittadini che ne dovessero avere la disponibilità, per l’approvvigionamento di acqua.

Il mezzo è fornito di rubinetteria attraverso la quale prelevare l’acqua stessa,

“Cogliamo l’occasione per invitare la popolazione ad uno razionale dell’acqua e ringraziando il sig. Antonio D’Oro per il servizio prestato a favore della popolazione, in modo del tutto gratuito”