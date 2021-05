Politica Bomba ecologica a Calitri: la denuncia della sezione locale Lega Giovani 20 Maggio 2021

Calitri, si riporta la nota di Michele Zabatta Coordinatore provinciale Lega Giovani.

È vergognoso che non si riesca a trovare un modo per risolvere il problema rifiuti che affligge la nostra comunità: rifiuti ordinari e straordinari, come le RAE, abbandonate ovunque lungo il territorio comunale, non appena si esce un po’ dal centro abitato.

Cassonetti d’immondizia stracolmi in preda alla fame di animali randagi, che li sparpagliano poi per le strade adiacenti ai cassonetti e per lungo tratto.

Saremmo certamente ipocriti o strumentali a rimettere la colpa interamente all’amministrazione, in quanto è in primis complice l’inciviltà di taluni cittadini che non hanno il buon senso di riportare a casa la spazzatura quando i cassonetti sono stracolmi né hanno l’accortezza di riciclare correttamente le RAE anziché riversarle nelle cunette delle strade, ma è anche vero che nonostante la segnalazione di numerosi cittadini l’amministrazione non ha fatto nulla da mesi per risolvere la calamità.