Bologna, ragazzina di 11 anni intubata per Covid: non aveva altre patologie

Una bambina di 11 anni, senza patologie pregresse, è ricoverata in rianimazione a Bologna all’ospedale Sant’Orsola per complicazioni dovute al Covid. Secondo quanto scrive Repubblica, la bambina è in gravi condizioni nel reparto di terapia intensiva pediatrica ed è stata anche intubata.

Un caso preoccupante che conferma come questo virus, sebbene meno aggressivo in bambini e ragazzi, in alcuni casi possa essere invece molto pericoloso anche per loro.