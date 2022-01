Covid e scuole, da Fontanarosa buone notizie: nessun positivo

L’amministrazione di Fontanarosa, attraverso un messaggio del sindaco, Giuseppe Pescatore, ha informato che lo screening scolastico, con tamponi eseguiti presso le scuole del paese, ha dato esito negativo. Non ci sono studenti positivi al Covid e membri del personale scolastico che abbiano contratto il virus. L’amministrazione dice: “Colgo l’occasione per ringraziare tutti coloro che in modo gratuito, animati da senso civico e responsabilità, hanno partecipato attivamente e reso possibile l’esecuzione dello screening. Ringrazio la Scuola, il Preside, i docenti e tutti i genitori che hanno partecipato. Esorto questi ultimi a vaccinare i propri bambini perché il vaccino è l’unica arma che abbiamo per ottenere l’immunizzazione di massa”.