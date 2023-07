Oltre 46mila i cani avvelenati in Italia: arriva il numero telefonico per tutelarli e denunciare chi li maltratta: nasce “Assofido-Codacons”, ora i cittadini possono finalmente segnalare e denunciare chi uccide, maltratta o abbandona animali

Bocconi avvelenati ma anche chiodi, puntine e altri strumenti di tortura, sempre più diffusi: è strage di animali, con un incremento esponenziale degli avvelenamenti da cani (nel 2022 +30% rispetto allo stesso periodo del 2021, con oltre 46mila cani avvelenati). Una prassi medievale che però in Italia continua a essere messa in atto, specie in caso di controversie e/o conflitti tra privati. Per questo nasce “Assofido-Codacons”, una nuova associazione aderente al Codacons che si occuperà esclusivamente della difesa degli animali, anche dal punto di vista legale.



Alla luce di questa strage l’associazione mette infatti a disposizione di tutti i cittadini il numero Whatsapp 0695550273 e l’indirizzo mail contatti@assofido.it ai quali segnalare casi di avvelenamento di cani, gatti o altri animali, con la possibilità di inviare anche foto e video e altri elementi utili a individuare i responsabili dei reati di maltrattamenti e uccisione di animali.



Allo stesso numero sarà possibile segnalare casi di randagismo in città e interagire con gli esperti di Assofido, in modo da costringere i Comuni ad intervenire per tutelare gli animali senza dimora.

I responsabili dell’abbandono degli animali saranno poi denunciati dall’associazione alle competenti autorità, ai fini dell’azione penale del caso.



“In base ai dati della Lav – spiega Assofido-Codacons – si stima che ogni anno in Italia siano abbandonati una media di 80.000 gatti e 50.000 cani, più dell’80% dei quali rischia di morire in incidenti, di stenti o a causa di maltrattamenti. Veri e propri reati che vanno combattuti e denunciati, allo scopo di fermare questa strage estiva che si ripete ogni estate nel nostro paese”.