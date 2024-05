Amministrative: Vittorio Boccieri candidato Sindaco per Avellino Futura

Avellino – Vittorio Boccieri annuncia la sua candidatura per la carica di Sindaco di Avellino nelle imminenti elezioni comunali in programma nei giorni 8 e 9 Giugno 2024 con le liste PAF Progetto Avellino Futura e PCI Partito Comunista Italiano, concepito dal consigliere uscente Luigi Urciuoli per dare vita ad una coalizione che intende “recuperare il vero senso della politica come servizio al cittadino ed all’intera Comunità funzionale ad un rilancio del Capoluogo di Provincia”

“Luigi Urciuoli, consigliere uscente del M5S – si legge in una nota – ha speso la consigliatura a battersi per la trasparenza e la lealtà dell’azione amministrativa verso il cittadino. La sua abnegazione per l’interesse pubblico è culminata negli ultimi tempi nella formazione di una lista civica, collegata con una lista politica del PCI per consolidare il proprio contributo alla gestione della “cosa pubblica”. Purtroppo sembrava che tale azione fosse destinata a svanire a seguito dell’improvviso malore che lo ha colpito qualche settimana fa.

Il Progetto Avellino Futura sembrava svanire fin quando gli stessi componenti della lista civica e di quella collegata del PCI hanno inteso dare continuità agli sforzi politici di Urciuoli. Nelle ultime ore l’unione corale d’intenti tra i candidati di entrambe le liste, ha incaricato Vittorio Boccieri, già impegnato a supportare lo sforzo politico di Urciuoli, di portare avanti il Progetto Avellino Futura. Nella giornata di ieri, è stata accettata la sua candidatura a primo cittadino e pertanto la coalizione PAF Progetto Avellino Futura e il PCI Partito Comunista Italiano presentano come loro candidato a Sindaco di Avellino l’Avvocato Vittorio Boccieri”.

“Avellino merita un futuro brillante e prospettive di crescita che rispecchino il suo straordinario potenziale – ha dichiarato il candidato Vittorio Boccieri – Mi impegnerò a lavorare instancabilmente per garantire che il Progetto Avellino Futura abbia la possibilità di rappresentarsi alle prossime elezioni con il lavoro svolto in questi anni dall’amico e professionista, il veterinario Luigi Urciuoli che per un improvviso malore non può proseguire con la sua candidatura per la comunità.

Il programma elettorale del Progetto Avellino Futura che presenteremo presto, sottolinea il rispetto e l’attuazione dei principi della Carta Costituzionale e trova espressione massima nella frase dell’onorevole Filippo Turati durante i lavori parlamentari del 1908: ove un superiore pubblico interesse non imponga un momentaneo segreto, la casa dell’amministrazione dovrebbe essere di vetro“.

Il programma include iniziative per migliorare i servizi pubblici, promuovere la cittadinanza attiva, lo sviluppo economico sostenibile, rafforzare l’istruzione e la cultura, nonché garantire la sostenibilità ambientale e la qualità della vita per tutti i residenti di Avellino.

Vittorio Boccieri invita tutti i cittadini di Avellino a unirsi a lui e al gruppo di candidati in questo viaggio per un futuro migliore per Avellino.