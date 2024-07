Boato nella notte a San Michele di Serino: esplode l’ufficio postale

I Vigili del Fuoco di Avellino alle ore 03:50 della notte appena trascorsa sono intervenuti nel comune di San Michele di Serino, in via Campo Santa Maria, per una deflagrazione seguita da incendio che ha riguardato l’ufficio postale del posto che era momentaneamente posizionato in un container.

Due le squadre intervenute, le quali hanno prima spento le fiamme e poi messo in sicurezza l’intera area che si trova nei pressi una struttura ricettiva e delle abitazioni, ma per fortuna non si sono registrate persone coinvolte, e i Carabinieri hanno effettuato i rilievi di propria competenza.