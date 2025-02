Blocco Studentesco ad Avellino, la nota di Sinistra Italiana

Le immagini dei militanti di Blocco Studentesco che in alcune scuole avellinesi hanno esibito il loro striscione non possono non inquietare, preoccupare, indignare. – scrive in una nota il Segretario provinciale di Sinistra Italiana Avellino, Roberto Montefusco – Sia per il contenuto di quelle parole, che equiparando l’antifascismo alla mafia profanano quella scuola che dovrebbe essere un tempio laico custode della Costituzione e, quindi, di quell’antifascismo su cui essa si fonda, sia perchè sono l’ennesimo segno dello spirito di questi tempi, nei quali ogni giorno si oltrepassano confini che mai andrebbero superati, nei quali ogni giorno si tenta di riscrivere una storia che ha stabilito per sempre torti e ragioni, nei quali vengono sdoganati simboli, parole, rituali, che sono al di fuori di ciò che può essere ammesso e consentito in un sistema democratico. Quello che è accaduto non può essere sottovalutato. Deve interrogare tutti, a partire dalla comunità scolastica ed educativa irpina, e tutto il nostro tessuto civile e sociale. Tra poche settimane celebreremo gli ottant’anni dalla Liberazione d’Italia dal nazifascismo: questi fatti impongono ancor di più che quella ricorrenza venga vissuta come un faro necessario sul presente e sul futuro.”