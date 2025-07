Bloccato e denunciato il 45enne che ha aggredito l’autista dell’Air

I poliziotti della Squadra Volante della Questura di Avellino, nel pomeriggio di ieri, sono prontamente intervenuti in via Fariello, dove hanno bloccato e denunciato un 45 enne, con precedenti di polizia, che, dopo una discussione animata con una donna, aggrediva un autista dell’Air Campania che era intervenuto al fine di far desistere l’uomo dalla sua condotta violenta.

L’uomo, noto alle forze dell’ordine, veniva bloccato dai poliziotti e condotto in Questura dove veniva denunciato per lesioni e per aver danneggiato un vetro dell’autobus. Nei confronti dell’uomo è stato avviato l’iter amministrativo per irrogargli il foglio di via obbligatorio da Avellino.