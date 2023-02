Bloccati nella neve con una bimba piccola sull’altopiano del Laceno, salvati dai vigili urbani. “Avventura” a lieto fine per quattro persone – padre, madre, bambina e un’amica – provenienti da Campagna, in provincia di Salerno. La compagnia aveva deciso di raggiungere il Laceno ma le indicazioni del navigatore l’hanno disorientata. L’auto con i quattro a bordo è rimasta bloccata dalla coltre bianca. Questo nel primo pomeriggio di ieri.

Verso le 18, la polizia municipale, allertata da una telefonata, si è portata immediatamente in località Valle Piana a circa 1200 metri sull’Altopiano Laceno dove hanno trovato la vettura con a bordo le quattro persone. Li hanno quindi “scortati” in un locale pubblico, dove si sono potuti rifocillare con qualcosa di caldo. Non sono mancati i ringraziamenti al comandante dei caschi bianchi, il capitano Caponigro e al suo collaboratore Nicastro.