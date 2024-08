Bloccati con venti chili di cocaina: i due corrieri domani davanti al Gip

Dovranno comparire domani mattina davanti al Gip del Tribunale di Benevento i due “corrieri”, originari di Giugliano, intercettati lungo l’A16 dai militari delle Fiamme Gialle di Avellino a bordo di due auto su cui erano occultati venti chili di cocaina, abilmente nascosta in due vani delle vetture sottoposte a perquisizione dai militari agli ordini del capitano Annalisa Di Blasi. La Procura di Benevento ha infatti chiesto la convalida dei due arresti per detenzione ai fini dello spaccio di una ingente quantità di sostanze stupefacenti, che sarà discusso nell’udienza davanti al Gip del Tribunale di Benevento Loredana Camerlengo. Gli indagati, che hanno precedenti ma non specifici, sono assistiti dall’avvocato Loredana Fedele del foro di Napoli. Le indagini sono coordinate dalla Procura di Benevento.