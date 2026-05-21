Blocca la macchina della sua ex e colpisce vetri e sportello a calci e pugni

AVELLA- Avrebbe bloccato con la moto la vettura dove viaggiava la sua ex moglie, da cui doveva stare distante in virtù di un divieto di avvicinamento seguito alla condanna e dopo che la donna per paura si era chiusa in auto, avrebbe colpito lo sportello lato guida e il vetro della vettura con pugni e calci. Non solo, quando la donna si e’ allontanata per raggiungere la Caserma dei Carabinieri dove ha trovato rifugio, l’ex marito l’avrebbe anche seguita con la moto. L’uomo era stato arrestato a distanza di alcune ore dai militari dell’Arma su disposizione della Procura della Repubblica di Avellino. Ieri mattina per lui l’udienza di convalida dell’arresto davanti al giudice monocratico. L’indagato e’ difeso dall’avvocato Gaetano Aufiero. Il giudice ha convalidato l’arresto eseguito dai Carabinieri ma non ha accolto per carenza di esigenze cautelari la misura invocata dalla Procura disponendone la scarcerazione. Resta applicato nei suoi confronti il divieto di avvicinamento.