Blitz nella notte, ladri mettono a soqquadro la villa dell’avvocato Emilio Sandulli: indagini in corso. I fatti risalgono alla notte tra venerdì e sabato scorsi, quando ignoti, molto probabilmente quattro, si sono introdotti nell’abitazione del noto avvocato del capoluogo irpino.

I malviventi – sembra che ci fosse anche un palo all’esterno – hanno portato via il fuoristrada di Sandulli, più oggetti in oro e denaro. Non è ancora del tutto certa la dinamica ma, a quanto pare, il professionista è stato addormentato, narcotizzato.

Sull’episodio indaga la Squadra Mobile di Avellino, acquisite anche le immagini dei sistemi di videosorveglianza della villa ubicata nei pressi della casa di cura “Villa dei Pini”.