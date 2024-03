Blitz di Nas e Nil: sospesa attività di ristorazione che fornisce cibi alle scuole irpine

In un’azione congiunta condotta dai Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Avellino e del N.A.S. di Salerno, è stata ispezionata un’attività di ristorazione e confezionamento pasti che fornisce cibi alle scuole della provincia di Avellino. L’obiettivo principale dell’operazione era contrastare il lavoro sommerso e verificare il rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e sulla salute.

Per le irregolarità riscontrate, il legale rappresentante dell’azienda è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino. Inoltre uno degli otto lavoratori controllati è risultato non regolarmente assunto. All’esito delle verifiche, sono state inflitte sanzioni amministrative per oltre 6mila euro e impartite prescrizioni in materia di lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/2008, riguardanti la mancanza di visite mediche di idoneità, la mancata formazione dei lavoratori e il mancato aggiornamento del D.V.R., per un importo complessivo di circa 19.000 euro.

L’attività imprenditoriale è stata sospesa per aver impiegato manodopera in “nero”. Tali controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni nell’intera provincia.