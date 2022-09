Blitz campagne Montemiletto: il plauso del sindaco a Carabinieri e Procura

“A nome dell’amministrazione comunale e della comunità rivolgo le congratulazioni all’Arma dei Carabinieri e alla Procura della Repubblica per il meticoloso lavoro svolto durante la complessa e articolata indagine che ha portato all’operazione culminata all’alba di oggi, a testimonianza e conferma dell’impegno costante delle Forze dell’Ordine per contrastare i fenomeni criminosi e ripristinare la legalità.

Si coglie l’occasione per ringraziare il Comandante e gli uomini della locale Stazione dei Carabinieri per il lavoro che ogni giorno viene svolto, pur tra tante difficoltà, per la garantire la sicurezza dell’intera collettività ed il controllo nel nostro territorio”.

Lo fa sapere il sindaco di Montemiletto, Massimiliano Minichiello.