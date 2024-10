Blitz antidroga, spacciavano anche il metadone consegnato dal Serd

AVELLINO- Il metadone che ricevevano dal Serd di Avellino per scopi terapeutici veniva scambiato tra gli indagati o spacciato insieme ad altre droghe sulla piazza avellinese. E’ emerso anche questo particolare dalla indagini dei Carabinieri della Compagnia di Avellino, che all’alba hanno sgominato una rete di spaccio in varie zone della citta’ capoluogo. Due gli episodi di cessione documentati e bloccati dai militari dell’Arma. Il primo nel marzo del 2022, quando nella disponibilita’ di uno degli indagati vengono trovati circa 34 milligrammi di metadone, generalmente il flaconcino consegnato ai tossicodipendenti si aggira tra i sette e gli otto mg. In un secondo caso invece, un mese piu’ tardi, lo stesso soggetto viene ritrovato con sette milligrammi. Da quanto ricostruito il metadone veniva venduto sul mercato ad un prezzo tra i 5 e i 10 euro al flaconcino, dopo aver asportato il nominativo dell’avente diritto.

Aerre