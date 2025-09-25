Blitz antidroga dei Carabinieri: arrestato un 37enne

Continua senza sosta l’impegno dei Carabinieri della Compagnia di Benevento nel contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti sul territorio sannita. Nella serata di ieri, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia capoluogo, con il supporto del Nucleo Cinofili di Sarno (SA), con i cani Pilar e Thelma e dei Carabinieri della Stazione di Ceppaloni, hanno portato a termine un’importante operazione che ha condotto all’arresto in flagranza di reato di un 37enne residente in Ceppaloni, già noto alle Forze dell’Ordine e già sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata.

Durante un servizio mirato al controllo del territorio, volto alla prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti, i Carabinieri hanno eseguito una perquisizione personale e domiciliare nei confronti del 37enne. L’attività investigativa ha permesso di rinvenire, occultato all’interno di un deposito adiacente all’abitazione, due involucri contenenti circa 47 grammi di cocaina.

All’interno della casa, inoltre, i militari hanno trovato strumenti comunemente utilizzati per il confezionamento delle dosi: un taglierino, carta argentata, forbici e bustine in plastica.

Non pago, il 37enne ha tentato di disfarsi di ulteriore droga, cercando di nasconderla all’interno degli indumenti intimi della moglie (una dose di cocaina da 0,87 grammi e una di hashish da 1 grammo), il gesto non è passato inosservato ai militari che, tempestivamente, hanno fermato l’uomo e recuperato la sostanza stupefacente. Tutto il materiale rinvenuto, insieme alle sostanze stupefacenti, è stato sottoposto a sequestro.

Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato dichiarato in stato di arresto e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Benevento, tradotto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione. L’operazione, frutto di un lavoro congiunto e sinergico tra diversi reparti dell’Arma, dimostra ancora una volta la costante attenzione dei Carabinieri al fenomeno dello spaccio di droga nel centro cittadino del capoluogo e nella provincia. La presenza sul territorio, unita a un’azione investigativa puntuale e incisiva, rappresenta un presidio di legalità fondamentale per garantire sicurezza e tranquillità ai cittadini. I servizi di controllo in atto sono stati ulteriormente implementati, sia con pattuglie con colori d’Istituto che con personale in abiti borghesi nei luoghi della movida, vicino le scuole, anche con l’ausilio del personale dei cinofili dell’Arma dei Carabinieri.

L’uomo tratto in arresto è, pertanto, allo stato indagato e quindi presunto innocente fino a sentenza definitiva.