Blitz antidroga all’alba: la rete di spaccio tra Avellino e l’hinterland

Nell’ambito di attività di indagine diretta dalla Procura della Repubblica, i Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino, con l’ausilio di unità del Nucleo Carabinieri Cinofili di Sarno, hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 6 persone gravemente indiziate, a vario titolo, dei reati di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e di detenzione, a fine di spaccio, di droga.

L’associazione, che si sarebbe avvalsa di una articolata rete organizzativa, sarebbe stata operativa in Avellino e comuni limitrofi ed avrebbe riguardato ipotesi di traffico costante, sviluppatosi nel 2021. Il provvedimento eseguito è una misura cautelare disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione e i destinatari della stessa sono persone sottoposte alle indagini e, quindi, presunte innocenti fino a sentenza definitiva.