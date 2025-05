Bisaccia, via al primo Parco Architettonico in Campania

L’Ordine degli Architetti della provincia di Avellino annuncia l’evento “Visione e concretezza tra architettura e natura – verso il primo Parco Architettonico della Campania in Irpinia”, che si terrà sabato 10 maggio a partire dalle ore 10:00 presso lo storico Castello Ducale di Bisaccia.

L’iniziativa, resa possibile grazie al contributo della Regione Campania – Direzione Generale Governo del Territorio e patrocinata dalla Provincia di Avellino, dall’Università degli Studi di Napoli Federico II, dal DIARC (Dipartimento di Architettura) e dall’Accademia di Belle Arti di Napoli (ADA), rappresenta un momento di riflessione e progettualità sul rapporto tra architettura contemporanea e paesaggio. Ad aprire i lavori, con i saluti, saranno Erminio Petecca, presidente dell’Ordine degli Architetti PPC di Avellino, Lorenzo Capobianco, presidente dell’Ordine degli Architetti PPC di Napoli e Marcello Antonio Arminio, sindaco di Bisaccia. Numerosi i relatori presenti, tra cui diversi esponenti del mondo istituzionale, accademico e della società civile. A moderare i lavori, il giornalista Marco Staglianò.

Il Parco Architettonico Regionale a Bisaccia si configura come un laboratorio a cielo aperto, volto alla valorizzazione del paesaggio e del patrimonio culturale irpino attraverso l’inserimento armonico di architetture contemporanee. Si tratta del primo esperimento di questo tipo in Campania e punta a coniugare sostenibilità, arte, ricerca e rigenerazione territoriale.

“Con questo progetto vogliamo restituire centralità alle aree interne, stimolando il dibattito affinché si possa realizzare un modello innovativo di sviluppo sostenibile, basato sulla qualità architettonica e sulla tutela del paesaggio. Il Parco Architettonico di Bisaccia potrà essere un simbolo concreto di come la visione progettuale possa generare nuova vita e nuove opportunità per i nostri territori. La discussione è aperta.” – dichiara Erminio Petecca, presidente dell’Ordine degli Architetti della provincia di Avellino.