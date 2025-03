Bisaccia, i ladri prendono di mira Contrada Boscozzulo: raid e fuga nelle campagne

BISACCIA- Le immagini sono del due marzo 2025, quando una telecamera inquadra i tre sospetti che si aggirano nelle campagne di Contrada Boscozzulo a Bisaccia. Proprio nella stessa serata le villette della zona, almeno tre, finiscono nel mirino dei malviventi, che raggiungono con il calare della sera (l’orario è quello delle 18:30) i loro obiettivi attraverso le campagne. Tutti a volto travisato, con tute nere ed in un caso anche con una sorta di zaino a tracolla. Nelle immagini rilanciate da una sentinella social per il territorio, Michele Frascione, molto attivo in questi giorni nel sensibilizzare e segnalare alla cittadinanza l’ allerta e la necessità di far riferimento alle forze dell’ ordine. Il buio e soprattutto la zona di campagna sono un alleato importante per i malviventi.