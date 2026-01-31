Bisaccia, due esplosioni nella notte per far saltare il bancomat della filiale Bdm

BISACCIA- Due forti esplosioni hanno distrutto il bancomat della banca Bdm di Bisaccia. Torna in azione la banda che da mesi ha preso di mira gli sportelli di erogazione del contante, molto probabilmente con la cosiddetta tecnica della marmotta. L’episodio si è verificato intorno alle ore 3 e 18 , quando ignoti hanno fatto detonare un ordigno contro lo sportello automatico. L’esplosione ha provocato danni significativi alla struttura del bancomat. Sul posto Carabinieri, Polizia Municipale e Vigili del Fuoco per i rilievi e la messa in sicurezza dell’area. A documentare gli effetti del raid le immagini di Michele Frascione.