Biodigestore di Chianche, il Tar boccia il progetto

“La sentenza del Tar relativa alla vicenda del biodigestore di Chianche conferma la tesi che in più occasioni ho portato all’attenzione dei tavoli deputati a seguirne l’iter”. È quanto dichiara il consigliere regionale Maurizio Petracca.

Il primo a dare notizia della sentenza è stato il sindaco di Altavilla Irpina, Mario Vanni, scrivendo: “Giustizia è fatta. I nostri territori possono continuare a sperare in un futuro. Il Tar Campania ha accolto il ricorso contro il biodigedtore di Chianche. Si chiude una pagina triste della politica irpina in mano a rappresentati inadeguati e interessati solo al potere poiche non sono stati in grado di risolvere la questione nelle sedi dovute costringendo i Comuni a ricorrere alla magistratura amministrativa”.

“Il Comune di Chianche non poteva immaginare – aggiunge Petracca – di realizzare quest’opera senza consumare tutti i passaggi autorizzativi necessari. Bastava, come ripeto da tempo, la constatazione che si voleva realizzare un impianto di trattamento dei rifiuti su di un territorio le cui previsioni urbanistiche andavano e vanno in tutt’altra direzione”.

“Adesso – così conclude Petracca – non si può tergiversare oltre. L’Irpinia ha bisogno di un biodigestore per essere autonoma sotto il versante dello smaltimento dei rifiuti. Esistono altre candidature che meritano di essere valutate e sulle quali procedere celermente. L’ora dell’attendismo, qualche volta colpevole, credo sia definitivamente passata”.