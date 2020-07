Provincia Biodigestore, Castiglione (FdI): “Tuteliamo il territorio irpino” 17 Luglio 2020

“Salvaguardare le nostre peculiarità e difendere il nostro territorio. Dobbiamo partire da qui. – afferma in una nota Alessia Castiglione, vice coordinatore regionale di Fratelli d’Italia – Per questo motivo scendiamo in campo per la battaglia contro il Biodigestore di Chianche. In questi anni l’Irpinia ha patito le scelte sbagliate della politica, scelte che vengono da lontano e che noi trentenni stiamo pagando: è arrivato il momento di dire basta e di contrastare visioni politiche che mortificano il territorio.Il vice coordinatore di Fratelli ‘d’Italia ha idee chiare. “L’Irpinia ha un’altra vocazione, – prosegue Castiglione – occorre al più presto riscoprire la vera autenticità della nostra terra e valorizzarla. Siamo consapevoli di una cosa: l’emergenza rifiuti è un’emergenza prioritaria, tuttavia non condividiamo l’idea di fondo del Biodigestore nei nostri territori di alto pregio vitivinicolo. Partiamo dalla tutela del territorio, dalla difesa dei nostri piccoli borghi incontaminati. E siamo consapevoli – conclude – che il Biodigestore comporterà un senso di sfiducia nei confronti delle istituzioni da parte della cittadinanza. Noi tuteliamo i cittadini e vogliamo che diventino nuovamente i protagonisti di questa terra”.