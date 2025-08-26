Bimba investita da ciclista, FdI Atripalda: “Servono vigilanza e regole”

Si riporta la nota di Antonio Prezioso, Coordinatore Fdi Atripalda.

L’incidente occorso ieri (25 agosto 2025) ad una bimba lungo il Corso Vittorio Emanuele di Avellino (la piccola malcapitata è stata investita da un ciclista), riapre il dibattito tra i cittadini circa la sicurezza per i pedoni in piazza Umberto I e nella villa comunale di Atripalda.

Abbiamo ricevuto numerose segnalazioni circa l’anarchia che regna nei suddetti luoghi che, in particolare d’estate, rappresentano l’unico punto di ritrovo della nostra comunità.

In particolare nella villa comunale “ Don Peppe Diana” ci segnalano la presenza di incivili e teppisti che, utilizzando anche bici elettriche modificate, rischiano di investire adulti e bambini. Inoltre vandali utilizzano in maniera impropria le giostre per bambini, danneggiandole e rendendole pericolose per l’incolumità di tutti.

Ci facciamo portavoce dei nostri concittadini e invitiamo l’”attivissima” amministrazione comunale, nonché il comando dei vigili urbani ad aumentare il controllo in piazza e nella villa comunale.

Considerato che oggi esiste la società municipalizzata ACM dotata di un’ampia dotazione organica si potrebbe affidare ad essa il servizio di vigilanza nella villa comunale.