Bimba cade nel buco di un palo crollato e finisce al Pronto Soccorso

LAURO- Paura per una bimba di otto anni che stamattina, mentre con una sua familiare si avviava verso il mercato settimanale in Via Del Balzo, è finita in un buco presente sul marciapiede di Via Del Balzo. Soccorsa dai passanti, la bambina, che ha riportato una ferita alla gamba, dopo l’ intervento del 118 è stata trasportata in ospedale. Sul posto per la constatazione di quanto avvenuto anche i Carabinieri della Compagnia di Baiano.