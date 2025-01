Bilancio del Capodanno in Campania: 54 feriti e 99 incendi

I festeggiamenti di Capodanno in Campania hanno portato a un bilancio di 54 feriti e 99 interventi dei Vigili del Fuoco su tutto il territorio regionale. Sebbene non si registrino vittime, il numero di feriti è in lieve aumento rispetto agli anni passati.

Napoli e provincia sono le zone che hanno subito il maggior impatto, con 36 feriti, di cui due colpiti da proiettili vaganti.

In provincia di Caserta, sono stati 9 i feriti, 8 dei quali in modo lieve. Tuttavia, un caso più grave ha visto un uomo ricoverato ad Aversa, dove gli è stata amputata una mano a causa dell’esplosione di un petardo.

In provincia di Salerno si sono registrati 6 feriti, tra cui un altro caso di amputazione per un petardo esploso.

In provincia di Avellino, invece, i feriti sono stati 3, tutti lievi e già dimessi dal pronto soccorso di Sant’Angelo dei Lombardi.

Nessun ferito è stato segnalato a Benevento.

Oltre ai feriti, i Vigili del Fuoco sono stati chiamati a intervenire per ben 99 incendi, che si sono scaturiti in Campania.