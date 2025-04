Bilancio, arriva la diffida del prefetto: venti giorni per l’approvazione

AVELLINO- Venti giorni per approvare il Bilancio o saranno attivate le procedure per il commissariamento del Comune. Dopo la mancata approvazione dello schema finanziario e del Dup, la Prefettura ha attivato le procedure previste dal Testo Unico degli Enti Locali in queste circostanze. Così tutti i consiglieri comunali di Avellino hanno ricevuto nelle ultime ore la diffida firmata dal Prefetto Riflesso, che ricordando di aver sollecitato gli enti ad approvare il documento finanziario, rilevando che il Comune di Avellino in sede di consiglio comunale ha ritirato la delibera relativa al Bilancio e al Dup, ha attivato le procedure per cui nei prossimi venti giorni ci dovrà essere l’approvazione del documento finanziario o in caso contrario ci saranno le iniziative che il Testo Unico degli Enti Locali prevede in caso di mancata approvazione del Bilancio. Per l’amministrazione Nargi è scattato dunque il conto alla rovescia per approvare il nuovo Bilancio ed evitare un commissariamento