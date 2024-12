Biker muore durante la gara, il cordoglio del Comune di Lauro

LAURO- Il Comune di Lauro ha espresso il suo cordoglio per la tragedia avvenuta in mattinata a Nola, un malore fatale per uno dei bikers in gara, Carmine Notaro, presidente del gruppo “Bikers on the road” , mentre presenziava alla gara podistica “Trofeo Città di Nola”, nel comune della provincia della vicina provincia di Napoli. Un malore che non gli avrebbe lasciato scampo nonostante l’arrivo dei soccorsi. Lo choc per le centinaia di bikers che avevano partecipato questa mattina alla dieci chilometri. In una nota, il sindaco di Lauro Rossano Sergio Boglione ha espresso la vicinanza e il dolore per la scomparsa di Notaro, uno degli animatori insieme a Clemente Scafuro dell’annuale Memorial dedicato ai Carabinieri Picoco e Ottaiano e alla guardia giurata De Gennaro, scomparsi a causa di un gravissimo incidente nel 2018. ” Turbati e profondamente addolorati- scrive il sindaco di Lauro Rossano Sergio Boglione- dalla notizia della prematura scomparsa di 𝐂𝐚𝐫𝐦𝐢𝐧𝐞 𝐍𝐨𝐭𝐚𝐫𝐨, presidente del gruppo 𝘉𝘪𝘬𝘦𝘳𝘴 𝘰𝘯 𝘵𝘩𝘦 𝘙𝘰𝘢𝘥, insieme al quale il Comune di Lauro ha organizzato in più di un’occasione il Memorial ciclistico 𝘗𝘪𝘤𝘰𝘤𝘰 – 𝘖𝘵𝘵𝘢𝘷𝘪𝘢𝘯𝘰 – 𝘋𝘦 𝘎𝘦𝘯𝘯𝘢𝘳𝘰.Ci stringiamo in questo momento di grande dolore alla famiglia di Carmine, carabiniere e ciclista, uomo disponibile e cortese che incarnava perfettamente i valori dello sport”.