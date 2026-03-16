BiblioSlam, alla Biblioteca Provinciale di Avellino il torneo di Poetry Slam dedicato agli under 21

La Biblioteca Provinciale di Avellino “Scipione e Giulio Capone” – Sezione Ragazzi ospiterà “BiblioSlam”, il torneo di Poetry Slam U20 dedicato alla poesia performativa e alla creatività giovanile, rivolto a partecipanti dagli 11 ai 20 anni.

L’iniziativa, promossa da Caspar Campania Slam con il patrocinio della Provincia di Avellino e inserita nel Coordinamento Campano Poetry Slam e nella rete nazionale LIPS – Lega Italiana Poetry Slam, punta ad avvicinare le nuove generazioni alla scrittura, alla lettura e alla performance poetica.

Il torneo prevede tre appuntamenti, tutti ospitati nella Sezione Ragazzi della Biblioteca Provinciale, dalle 17 alle 19:

Sabato 21 marzo 2026 – Prima qualificatoria

– Prima qualificatoria Sabato 11 aprile 2026 – Seconda qualificatoria

– Seconda qualificatoria Sabato 16 maggio 2026 – Finale

Il poetry slam è una competizione dal vivo in cui i giovani poeti presentano testi originali davanti al pubblico, che diventa parte attiva attraverso una giuria popolare chiamata a votare le performance. Un formato che valorizza ascolto, condivisione ed espressione personale, trasformando la poesia in un’esperienza diretta e contemporanea.

Con BiblioSlam, la biblioteca si propone come luogo dinamico di incontro e partecipazione culturale, dove la parola poetica diventa strumento di dialogo e crescita.

A condurre le serate sarà Stella Iasiello, poeta e performer, nel ruolo di MC, affiancata da Alfredo Martinelli come MC in seconda. Il ruolo di notaio della gara sarà affidato a Manuela Forgione, incaricata di registrare e verificare i punteggi della giuria popolare.

Il torneo è aperto al pubblico e rappresenta un’occasione per scoprire le voci emergenti della poesia performativa e avvicinarsi al linguaggio del poetry slam, fenomeno in forte espansione anche in Italia.

Per informazioni e partecipazioni: casparcampania@gmail.com