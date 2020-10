Attualità Biancardi: solidarietà ai Comuni interessati dai contagi da Covid-19 2 Ottobre 2020

Il presidente della Provincia, Domenico Biancardi, esprime solidarietà ai cittadini e agli amministratori dei Comuni Irpini interessati all’aumento dei contagi da Covid-19.

“L’emergenza sanitaria sta mettendo a dura prova tutti noi – dichiara Biancardi. Alcune comunità della nostra provincia stanno vivendo in questi giorni situazioni complicate e di grande apprensione. A loro rivolgo la vicinanza della Provincia”.

“Un pensiero particolare va alla città di Cervinara. La popolazione di quel Comune – continua il presidente – sta affrontando un momento difficile con straordinario senso di responsabilità. Non posso non evidenziare le azioni che sta promuovendo il sindaco Lengua per contrastare l’emergenza a Cervinara”.

“Da elogiare l’atteggiamento anche dei numerosi cittadini di Cervinara – afferma Biancardi – che hanno deciso di rivolgersi ai laboratori privati per eseguire il tampone. E’ questa l’occasione per ribadire la necessità di rispettare le misure per contenere la diffusione del contagio e per augurare a tutti gli irpini che si trovano a fare i conti con il Coronavirus una rapida guarigione”.

“E’ doveroso un incoraggiamento al mondo della scuola – conclude il presidente – che tra innumerevoli difficoltà ha ripreso o sta per riprendere le proprie attività in presenza. In bocca al lupo agli allievi, al corpo docente, al personale Ata e ai dirigenti”.