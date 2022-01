Berlusconi al Quirinale – Annullata la manifestazione di domani a piazza del Popolo

E’ stata annullata la manifestazione, inizialmente prevista per domani, 15 gennaio, a sostegno dell’elezione di Silvio Berlusconi alla Presidenza della Repubblica. “Abbiamo deciso di non scendere in piazza – evidenzia l’irpino Fausto Sacco, animatore dei circoli a sostegno di “Berlusconi Presidente della Repubblica” – per senso di responsabilità, considerato l’aumento esponenziale del numero di contagi al Covid-19, ma anche per evitare che la folla potesse essere strumentalizzata e diventare impropriamente uno strumento di pressione sui grandi elettori chiamati, invece, a compiere una scelta di responsabilità e di profilo alto utile al Paese”. Sacco sollecita un cambio di direzione dell’impegno a sostegno dell’investitura del cavaliere. “Abbiamo immaginato di lanciare una petizione online, su facebook – continua – per sostenere Berlusconi alla Presidenza della Repubblica. È una decisione molto sofferta e ragionata, quella di non recarci domani a Roma, ma doverosa in questo momento in cui la pandemia mette a dura prova l’Italia. I virologi ci hanno consigliato di non metterci in cammino per giungere a Piazza del Popolo, per evitare una maggiore diffusione del virus. È evidente che anche con il cuore, attraverso i social, rilanceremo con convinzione il nostro sostegno morale a Silvio Berlusconi che merita di salire al Colle per la sua storia di statista ed imprenditore”. mi.dl.