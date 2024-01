Benny De Maio verso il ritiro, il consigliere Iandolo: “Ma restiamo uniti e coesi”

“Nonostante ricostruzioni imprecise, rimaniamo uniti e compatti, aspettando con grande rispetto la decisione del candidato sindaco che avevamo inizialmente identificato.” Lo afferma il consigliere comunale di App, Francesco Iandolo, sottolineando come il campo largo sia pronto a ripartire da dove si era interrotto, ovvero da una candidatura unitaria. Pare ormai certo che il nome del candidato non sarà quello dell’avvocato Benny De Maio, prossimo al ritiro dalla competizione per ragioni strettamente personali.

Insomma, tutto da rifare, anche se il referente di Avellino Prende Parte assicura che si cercherà un’altra persona che, così come l’avvocato De Maio, possa incarnare lo spirito di rinnovamento. “I nomi che circolano in queste ore sono pura fantasia,” continua Iandolo. “Ciascuno nei propri gruppi sta riflettendo su come procedere, ma come coalizione manteniamo l’idea di cercare una sintesi realistica che ci dia una prospettiva seria nei prossimi mesi.”

“Dinanzi a una difficoltà personale, non possiamo far altro che accettarla,” conclude il consigliere comunale. “Il dato reale è che, dopo mesi di lavoro e anni in cui una coalizione simile non è mai esistita, siamo riusciti a trovare una sintesi lavorando insieme. Se ci sarà questa interruzione, la supereremo.”