Beni confiscati, minacce al sindaco di Taurano Buonfiglio: indagano i Carabinieri

TAURANO- Minacce al sindaco di Taurano Michele Buonfiglio per l’attivismo della sua amministrazione sui beni confiscati alla criminalità organizzata. Lo ha rivelato lo stesso sindaco Michele Buonfiglio nel corso della manifestazione che si sta svolgendo a Taurano alla presenza del comandante provinciale dei Carabinieri, il colonnello Angelo Zito, che il sindaco ha voluto ringraziare perché proprio i militari dell’Arma, il comandante della stazione di Lauro Giovanni Pagano, sono prontamente intervenuti per ricostruire quanto avvenuto e dai vertici provinciali di Arma dei Carabinieri e Questura di Avellino. Il primo cittadino ha raccontato di essere stato avvicinato da un soggetto che era stato interessato dalla confisca dei beni, che gli chiedeva conto sulle attività del Comune. E ha anche garantito che l’amministrazione andrà avanti sui beni confiscati e che tutto e’ stato denunciato all’autorità giudiziaria. Solidarietà pubblica al sindaco e’ stata espressa dalla Proloco di Taurano attraverso Giovanni Ferraro, che ha organizzato l’evento insieme all’Istituto Scolastico Benedetto Croce di Lauro.