Benevento, si schianta elicottero ultraleggero: un morto e un ferito grave

Benevento – Un morto ed un ferito in gravissime condizioni. E’ al momento il bilancio del tragico incidente avvenuto pochi minuti fa alla contrada Olivola, dove un elicottero ultraleggero è precipitato al suolo e ha preso fuoco. L’incidente è avvenuto all’interno del campo di volo, dove il velivolo, per cause in corso di accertamento, si è schiantato. A bordo due persone, una delle quali ha perso la vita. Il secondo ferito sarebbe in gravissime condizioni. Sul posto i vigili del fuoco, la polizia e le ambulanze del 118.