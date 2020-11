Benevento: pusher arrestato

Nella giornata di ieri i Carabinieri di Benevento, in un controllo sul territorio, hanno notatato, nella zona della chiesa di San Modesto al rione Libertà, nei pressi dell’abitazione di un 30enne noto per i suoi pregiudizi in materia di sostanze stupefacenti, due ragazzi a bordo di una Fiat Panda, uno dei quali dopo aver parcheggiato l’auto entrava nel portone.

Dopo qualche minuto il giovane usciva dal palazzo guardandosi ripetutamente intorno prima di risalire in macchina. I militari decidono di pedinarli e dopo qualche chilometro li fermano. Il conducente vistosi bloccato ha confessato di avere sette singole dosi di hashish nella tasca e dava indicazioni sul pusher da cui poco prima aveva comprato lo stupefacente.

I Carabinieri effettuano la perquisizione a casa dello spacciatore dove trovano altre due dosi di hashish e anche la somma di 140 euro in banconote di piccolo taglio ritenuta provento di attività illecita. Il 30enne già sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di Benevento proprio per un precedente arresto per droga, viene dichiarato in arresto e su disposizione del dottore Francesco Sansobrino, sostituto di turno presso la Procura della Repubblica di Benevento,viene sottoposto agli arresti domiciliari.