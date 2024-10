Benevento: Presentazione calendario storico dell’Arma dei Carabinieri presso il Comando Provinciale

Le SS.LL. sono invitate alla conferenza stampa che si terrà giovedì 31 ottobre p.v., alle ore 12.00, in Benevento, presso la Sala riunione del Comando Provinciale Carabinieri, in via Meomartini, dove il Comandante Provinciale, Colonnello Enrico Calandro, presenterà il Calendario Storico dell’Arma e l’agenda del prossimo anno.

Nel corso della presentazione, saranno messe a disposizione delle immagini delle tavole del calendario, dell’agenda, del calendarietto da tavolo e del planning, con i relativi testi.

Al riguardo, qualora interessati, sarà possibile acquisire i relativi files attraverso Vostri supporti informatici.

