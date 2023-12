Benevento: potenziati i servizi di ordine e sicurezza pubblica in occasione delle feste

Nella mattinata odierna si è tenuta, presso il Palazzo del Governo e presieduta dal Prefetto, la riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. L’incontro ha coinvolto i vertici delle Forze dell’Ordine e il Sindaco di Benevento, on. Clemente Mastella, con l’obiettivo di definire una puntuale pianificazione dei servizi di ordine e sicurezza per le festività natalizie.

In questa stagione, caratterizzata tradizionalmente da un aumento di spostamenti e di affluenza nelle aree pubbliche, si è concordato di seguire le direttive del Capo della Polizia. Ciò implica il potenziamento delle attività preventive e di controllo del territorio, oltre all’intensificazione dei servizi di vigilanza per la protezione dei potenziali obiettivi a rischio.

Sono state adottate misure di sicurezza rafforzate, specialmente nelle zone ad alto interesse commerciale e turistico, nonché nei luoghi che ospitano mercatini e fiere natalizie. Particolare attenzione sarà dedicata alla sorveglianza e alla prevenzione di eventi illegali come feste non autorizzate o raduni, inclusi i rave party, in vista dei festeggiamenti del Capodanno.

Il Prefetto ha sottolineato l’importanza di contrastare i “reati da strada”, quelli che possono incrementarsi a causa della maggiore circolazione di denaro e beni. Ha altresì raccomandato un’attenzione particolare ai controlli sulla produzione e commercializzazione abusiva di fuochi d’artificio, al fine di prevenire situazioni di pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini.