Benevento: Ponte San Nicola pericoloso, chiuso per lavori dal 4 luglio

“All’interno della struttura ci sono pericolose sacche di acqua ed è rischioso. Serve una manutenzione scrupolosa ed è per questo che c’è la necessità di chiudere il ponte per una manutenzione immediata”.

Così il Sindaco di Benevento, Clemente Mastella, nell’avvisare i cittadini attraverso la consueta telefonata preregistrata, scusandosi degli inevitabili disagi per la chiusura totale del ponte San Nicola. Resterà inibito al traffico veicolare e pedonale da 4 luglio al 30 settembre, per lavori indispensabili.

Il ponte che collega i quartieri Capodimonte e Mellusi, fu progettato dall’ingegnere Morandi. Ora si presenta la necessità di una manutenzione accurata che riesca ad eliminare le sacche di acqua che si sono insinuate in alcuni elementi della struttura che ne potrebbero mettere a rischio la staticità “soprattutto se nel corso dell’estate di dovessero verificare fenomeni estremi come trombe d’aria”.

Dopo la prima fase di lavori potrebbe subentrare il senso unico alternato, presumibilmente dal primo di ottobre e a fino a giugno del prossimo anno. Da allora, se necessario, si provvederà ad un’altra chiusura totale, “sempre – ha precisato Mastella – nel periodo estivo per non andare a creare ulteriori disagi durante il periodo scolastico”.

Dunque si prevedono lavori lunghi ed impegnativi. Al primo posto ovviamente la sicurezza di cittadini ed automobilisti. Mastella chiede pazienza e sottolinea che “è necessario intervenire”.