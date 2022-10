Benevento, palpeggiata da uno sconosciuto. Il fidanzato ferisce l’aggressore: denunciati entrambi

I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia e della Stazione Carabinieri di Benevento hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento, due giovani, il primo per violenza sessuale, mentre il secondo per lesioni personali.

I militari, a seguito di una segnalazione giunta presso la centrale operativa, sono intervenuti nella nottata nel centro storico di Benevento dove hanno rinvenuto, riverso sulla strada, un uomo sanguinante con fratture al setto nasale e ferite lacero contuse all’arcata sopraccigliare.

La successiva attività investigativa supportata dalle dichiarazioni di numerosi testimoni e l’accurato sopralluogo svolto sulla scena del crimine, hanno consentito di ricostruire l’episodio e di accertare che la persona ferita, trasportata mediante autombulanza presso l’Ospedale San Pio, aveva precedentemente avvicinato una giovane ragazza palpeggiandola mentre passeggiava in Corso Garibaldi in compagnia del fidanzato, il quale aveva reagito ingaggiando con l’aggressore una violenta colluttazione. Nel corso della lite era intervenuto in aiuto del fidanzato un suo amico, ferito alla gamba con un coltello detenuto illegalmente dall’aggressore e pertanto anch’egli sottoposto alle cure presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale San Pio.

Una volta identificati gli autori della vicenda è stata data comunicazione al Sostituto Procuratore di turno. Le persone coinvolte sono da ritenersi sottoposte alle indagini e pertanto presunti innocenti fino a sentenza definitiva.