Benevento Benevento, ordinanza Mastella: scuole chiuse fino a Natale 7 Dicembre 2020

A Benevento tutte le scuole resteranno chiuse fino a Natale.

Lo stabilisce un’ordinanza del sindaco Clemente Mastella con la quale vengono sospese, dal 9 dicembre fino a tutto il 22 dicembre, le attività educative in presenza per i servizi educativi per l’infanzia, per la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado. Con l’ordinanza del sindaco di Benevento viene così prorogata la sospensione delle attività in presenza per le classi dalla seconda alla quinta elementare e la prima media, già decisa dalla Regione Campania con ordinanza dello scorso 28 novembre e in vigore fino a oggi, 7 dicembre.

“Restano comunque consentite in presenza – si legge nell’ordinanza del sindaco di Benevento – le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità, previa valutazione, da parte dell’istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto e in ogni caso garantendo il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica a distanza”.