Benevento, malore in Tribunale: avvocato trasportato in ospedale

Forse un colpo di calore alla base del malore che ha colpito un avvocato del Foro di Benevento nella tarda mattinata di oggi.

Il professionista che si trovava nei pressi del bar del tribunale, all’improvviso si è sentito mancare e si è accasciato a terra. Intorno a lui si è creato un certo trambusto. Subito diversi colleghi sono interventi per aiutarlo e soccorrerlo, fino a quando sono arrivati i sanitari della Croce Rossa che dopo le prime cure lo hanno trasporto in ospedale per precauzione.

L’uomo, un 68enne, sembra si stia già riprendendo. Probabilmente ha risentito del gran caldo che è arrivato, improvviso, sul Sannio come nel resto della Campania. A Benevento questa mattina c’erano 29 gradi ma se ne percepivano oltre trenta.