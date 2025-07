Benevento, infermiera irpina sottrae farmaci dall’Ospedale: arrestata dalla Mobile

BENEVENTO- Infermiera irpina arrestata in flagranza di reato per peculato dalla Squadra Mobile di Benevento. La quarantanovenne O.G, residente in un comune irpino ed in servizio presso l’ospedale San Pio di Benevento è stata sorpresa in possesso di presidi sanitari ed altri medicinali che poco prima avrebbe sottratto all’azienda ospedaliera San Pio. Riscontro positivo all’ipotesi anche dalla perquisizione scattata all’interno della sua abitazione. Decine di chili di farmaci sono stati poi ritrovati nel corso di una perquisizione nella sua abitazione.

Fatti per cui il pm della Procura di Benevento ha disposto nei suoi confronti la misura degli arresti domiciliari. Si attendono le determinazioni della Procura sulla sua posizione.