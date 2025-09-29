Benevento, ferimento di minorenne egiziano sul megaparcheggio: due arresti

Nella nottata personale del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di

Benevento unitamente a quello della Sezione Volanti della Questura di Benevento hanno

tratto in arresto un 18enne di origine marocchina e un 19enne di origine tunisina, poiché

gravemente indiziati di lesioni personali aggravate ai danni di un sedicenne egiziano.

In particolare nella decorsa serata i Carabinieri della Nucleo Radiomobile e gli Agenti della

Sezione Volanti intervenivano, congiuntamente, presso il pronto soccorso dell’ospedale

“Fatebenefratelli” ove era stata trasportato un 17enne egiziano che presentava una vistosa

ferita da arma taglio al braccio sinistro. Immediate indagini svolte attraverso l’escussione di

diversi testimoni permettevano di appurare che poco prima, presso il locale megaparcheggio, ove erano presenti evidenti tracce di sangue, il minore era stato aggredito, per futili motivi, prima verbalmente, e poi colpito con una bottiglia alla testa e ferito con un’arma da taglio dal 18enne e dal 19enne, che venivano rintracciati, dopo serrate ricerche, poco distante del luogo teatro dei fatti.

Alla luce delle risultanze emerse i due venivano dichiarati in stato di arresto e, su

disposizione della Procura della Repubblica di Benevento, tradotti presso la locale Casa

Circondariale. Gli arrestati sono allo stato indagati e, quindi, presunti innocenti fino a sentenza definitiva.

L’azione sinergica e la prontezza operativa del personale dell’Arma dei Carabinieri e della

Polizia di Stato hanno permesso, in brevissimo tempo, di identificare gli autori dell’efferata

aggressione che poteva degenerare in ulteriori azioni violente.