Benevento: droga trovata in casa di un 26enne ai domiciliari

Durante un’attività di controllo, i carabinieri della Compagnia di Benevento, Sezione Radiomobile, hanno effettuato una verifica presso l’abitazione di un 26enne agli arresti domiciliari per assicurarsi del rispetto delle prescrizioni imposte dall’autorità giudiziaria. Nel corso del controllo, è stata trovata della droga, portando alla denuncia del giovane.

Raggiunta l’abitazione per i controlli serali, hanno notato la prima incongruenza, ovvero la presenza non autorizzata di una donna. Per questo motivo e per l’atteggiamento della persona hanno eseguito un’attenta perquisizione domiciliare e, infatti, sul comodino della camera da letto hanno rinvenuto grammi 45 circa di hashish. Il giovane è stato, quindi, denunciato all’autorità giudiziaria per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e, inoltre, sarà valutata la sua posizione per quanto riguarda il rispetto degli obblighi imposti. L’attività è stata disposta nell’ambito delle azioni di controllo del territorio e di controllo a qualsiasi forma di illegalità posta in atto dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Benevento e della Compagnia di Benevento, con lo scopo di dare un concreto senso di sicurezza, ponendo la massima attenzione sulle zone più trafficate e di movida del capoluogo. L’uomo denunciato è, pertanto, allo stato indagato e quindi presunto innocente fino a sentenza definitiva.