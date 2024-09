Benevento: controlli antidroga nelle scuole per la sicurezza dei giovani

Nel quadro dei controlli miranti a contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, i Carabinieri della Compagnia di Benevento, unitamente all’unità cinofila del Nucleo Carabinieri di Sarno, con il cane di nome “Luna”, un pastore belga malinois, hanno ispezionato, di concerto con il Dirigente Scolastico, un Istituto Superiore della città. Il servizio è stato esteso anche agli spazi adiacenti dell’Istituto scolastico.

Tale tipologia di servizio, dal carattere spiccatamente preventivo, sarà eseguito periodicamente con due scopi principali: in primo luogo quello di scoraggiare qualsiasi violazione sia penale che amministrativa inerente lo spaccio e l’uso di stupefacenti; in secondo luogo quello di perseguire e reprimere eventuali illeciti in tale materia.

Al termine dell’attività, un minore è stato deferito all’Autorità Giudiziaria perché trovato in possesso di un coltello a serramanico, nascosto all’interno dello zaino, altri quattro minorenni sono stati segnalati al Prefetto di Benevento per uso personale di sostanza stupefacente;in particolare sono stati rinvenuti 4 spinelli contenenti hashish e altri 2 gr. della stessa sostanza stupefacente. L’ispezione dei locali ha, inoltre, consentito di rinvenireulteriori 2 gr. di hashish sequestrati a carico di ignoti.

Tale attività è destinata a continuare anche nei prossimi mesi da parte dei Carabinieri del capoluogo sannita che affiancheranno a questi controlli, i consueti incontri con i ragazzi, con appuntamenti informativi nelle scuole sulla Cultura della legalità.

Il giovane denunciato è, pertanto, allo stato indagato e quindi presunto innocente fino a sentenza definitiva.