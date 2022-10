Benevento, chiuso panificio per assenza dei requisiti igienico sanitari. Sequestrati 400 kg di alimenti

I militari della Stazione Carabinieri Forestale di Benevento, nell’ambito delle attività a tutela della salute pubblica e della filiera agroalimentare, hanno effettuato un controllo presso una ditta di produzione di pane e prodotti da forno ubicata in Benevento, unitamente al personale del Dipartimento di prevenzione dell’Asl di Benevento U.O.P.C.

All’esito dei controlli emergevano numerose difformità, tra cui inapplicazione delle procedure basate sul sistema di autocontrollo aziendale, assenza dei requisiti igienico sanitari della struttura e delle attrezzature, presenza di merce alimentare non etichettata, presenza di infiltrazioni e scrostature di intonaco, attrezzature utilizzate per la preparazione dei prodotti da forno con evidenti segni di usura e in cattivo stato igienico, accumuli di materiali non pertinenti e sporchi nel laboratorio di produzione, personale non idoneamente abbigliato, ecc.

I Carabinieri Forestale ed il personale ASL, pertanto, hanno proceduto a disporre la chiusura immediata dell’attività per assenza dei requisiti igienico sanitari dell’intera struttura e delle attrezzature impiegate nelle lavorazioni. Hanno proceduto, altresì, al sequestro amministrativo di circa 400 kg di alimenti (pizze surgelate, biscotti secchi salati, biscotti dolci e altri prodotti da forno), perché privi di tracciabilità, etichettatura, lotto di produzione ed ingredienti utilizzati, in violazione art. 18 reg. Ce 178/2012. Sono state contestate, inoltre, le sanzioni amministrative consequenziali.