Benevento, celebrata la giornata dell’Unità nazionale e delle Forze Armate

Questa mattina in Piazza Castello a Benevento, alla presenza del Prefetto Raffaela Moscarella, del Comandante Provinciale dei Carabinieri Enrico Calandro e delle autorità civili e militari, si è svolta la celebrazione del 4 novembre giornata dell’Unità nazionale e delle Forze Armate, per onorare e ricordare il sacrificio di quanti hanno servito e difeso il Paese e i valori della democrazia con coraggio e dedizione.

La manifestazione ha avuto inizio alle 10,30 con lo schieramento della compagnia di formazione a cura del Comando Provinciale dei Carabinieri. Dopo gli onori, la rassegna del Reparto schierato e l’Alzabandiera, il Prefetto, accompagnato dal Comandante Provinciale dell’Arma, dal Vice Sindaco di Benevento e dal Presidente della Provincia, ha deposto la corona al Monumento dedicato ai Caduti di tutte le guerre. E’ stata poi data lettura dei messaggi del Presidente della Repubblica e del Ministro della Difesa.

Al termine della cerimonia, presso i Saloni di rappresentanza del Palazzo del Governo, il Prefetto ha consegnato le onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, conferite con decreto del Presidente della Repubblica del 2 giugno 2024, a nove cittadini della provincia di Benevento che si sono contraddistinti per impegno, dedizione e il significativo contributo offerto per la crescita della comunità e lo sviluppo del Paese.

Il Prefetto ha sottolineato come la consegna delle attribuzioni onorifiche in questa importante ricorrenza nazionale conferisca loro un valore ancora più grande, accomunando idealmente i militari che in Italia e all’estero contribuiscono alla pace e alla sicurezza internazionale e le persone che sono state insignite per aver profuso il massimo impegno nell’attività lavorativa, con la consapevolezza e la fierezza di poter dare così il proprio contributo alla costruzione di una società migliore.

La cerimonia è stata arricchita da brani musicali magistralmente eseguiti dalle voci degli allievi del Conservatorio Nicola Sala che ha curato anche l’accompagnamento musicale della manifestazione pubblica, cui ha partecipato una rappresentanza degli alunni del Convitto Nazionale “P. Giannone”, dell’Istituto Comprensivo “G. Pascoli” e dell’Istituto Superiore” G. Guacci” di Benevento.