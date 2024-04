Benevento, aggredisce e minaccia i Carabinieri: 24enne arrestato

Alle prime luci dell’alba, in una zona centralissima della città, un equipaggio del dipendente N.O.R. – Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Benevento, nel corso dell’espletamento di un servizio di controllo del territorio, ha notato un giovane, in forte stato di agitazione, che stava danneggiando con calci e pugni, un’autovettura parcheggaiata.

Immediato l’intervento dei militari fermatisi per accertare cosa stesse accadendo e per cercare di riportare alla calma il ragazzo. L’uomo, già conosciuto alle Forze dell’Ordine, è apparso molto irrequieto e, alla richiesta dei Carabinieri di fornire le proprie generalità, ha inveito contro i militari, minacciandoli di morte e strattonandoli ripetutamente, salvo poi lanciarsi contro l’autovettura di servizio danneggiando, anche questa, con calci e pugni.

Il 24enne è stato subito bloccato e tratto in arresto per i reati di resistenza a un Pubblico Ufficiale, danneggiamento e rifiuto d’indicazioni sulla propria identità personale.

Il giovane, su disposizione della Procura della Repubblica di Benevento, è stato tradotto presso la propria abitazione, in regime di arresti domiciliari.

L’aumento del numero delle pattuglie dell’Arma da parte del Comando Provinciale Carabinieri di Benevento, impegnate costantemente nel servizio di controllo del territorio, è finalizzato soprattutto alla prevenzione dei reati in genere e alla repressione dei vari fenomeni delinquenziali e degli episodi di microcriminalità e, in questa circostanza, ha consentito di individuare e subito trarre in arresto l’autore del reato.

Nell’occasione i carabinieri raccomandano ai cittadini di segnalare immediatamente persone e mezzi sospetti al Numero di Emergenza 112.

L’uomo tratto in arresto è, pertanto, allo stato indagato e quindi presunto innocente fino a sentenza definitiva.