Benessere animale, l’onorevole Susanna Cherchi in visita in Irpinia

Dopo una serie di episodi che hanno coinvolto gli animali in Irpinia l’onorevole Susanna Cherchi ha annunciato una visita ufficiale in Irpinia, volta a sensibilizzare ed affrontare le problematiche legate al benessere animale.

L’appuntamento è fissato per domenica 13 luglio, alle ore 17, presso la sala consiliare del Comune di Santa Lucia di Serino, in Piazza San Giuseppe Moscati. L’incontro, fortemente voluto dal Sindaco Ottaviano Vistocco, sarà un’importante occasione di confronto tra rappresentanti istituzionali, volontari animalisti e cittadini interessati alle sorti degli animali in regione.

Durante l’evento, Cherchi, accompagnata per l’occasione da Sara Spiniello membro tecnico dell’intergruppo parlamentare sviluppo sud aree fragili e isole minori, ascolterà le istanze della comunità irpina e approfondirà le tematiche riguardanti il rispetto, la tutela e la protezione degli animali, in un momento in cui le questioni legate al benessere animale stanno assumendo sempre più importanza nel dibattito pubblico.

L’iniziativa si inserisce in un contesto di crescente attenzione verso le problematiche connesse alla tutela degli animali da parte della deputata del Movimento 5 Stelle che più volte ha giù discusso in Aula di fatti riguardanti gli animali in Irpinia.

L’invito è rivolto a tutti i cittadini, volontari e associazioni animaliste, che desiderano contribuire a un dialogo costruttivo e a plasmare un futuro più etico e rispettoso per gli animali dell’Irpinia.